В ДТП под Черниговом погибли два человека (фото)

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Автомобиль выехал на встречную полосу движения


Вечером 2 октября в Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Происшествие случилось на выезде из города Носовка. По предварительной информации, автомобиль «Инфинити», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил «КАМАЗу», что привело к столкновению.

В ДТП погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет, которые находились в «Инфинити». Их личности устанавливаются, выясняются все обстоятельства происшествия. // Сегодня

 

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