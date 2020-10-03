В ДТП под Черниговом погибли два человека (фото)

Автомобиль выехал на встречную полосу движения



Вечером 2 октября в Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Происшествие случилось на выезде из города Носовка. По предварительной информации, автомобиль «Инфинити», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил «КАМАЗу», что привело к столкновению.

В ДТП погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет, которые находились в «Инфинити». Их личности устанавливаются, выясняются все обстоятельства происшествия. // Сегодня