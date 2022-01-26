В ДТП под Харьковом водитель внедорожника лишился головы

Во вторник, 25 января, на трассе вблизи поселка Коротич под Харьковом столкнулись два грузовика и внедорожник. Авария произошло около половины пятого вечера.

В результате ДТП погиб водитель внедорожника, еще три человека получили травмы, сообщили в Нацполиции.

В Telegram-канале «ТруХа» сообщили, что в результате столкновения тело водителя внедорожника буквально разорвало. Пассажиры чудом выжили.

По данным Центра экстренной медицины и медицины катастроф, водитель внедорожника — мужчина около 45 лет — погиб, ему оторвало голову. Трое его пассажиров, мужчины от 51 до 61 года, госпитализированы с ушибами, передает «ГородХ». // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»