Щеплення від гепатиту А. Яку вакцину вибрати в Україні

В Україні продовжують фіксувати випадки зараження гепатитом А. У МОЗ зазначають, що епідемії немає. Однак потрібно знати, що єдиним ефективним методом захисту від хвороби є вакцинація. В Україні застосовують два види вакцин – “Хаврикс” і “Твінрикс”.

Чим вони відрізняються та яку варто обрати, пояснила лікар-неонатолог Наталія Гордєєва в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

Як обрати вакцину проти гепатиту А

Бельгійська вакцина “Хаврикс” існує у двох варіантах – дитячий 720 та дорослий 1 440. Препарат містить інактивований вірус гепатиту А. Пацієнту повинні ввести за рекомендацією виробника дві дози вакцини.

Перше щеплення проводять, починаючи з віку один рік і старше. Другу – з інтервалом 6-12 місяців. Однак можна продовжити цей інтервал до п’яти років, адже після першої дози вже виробляється ефективна відповідь імунітету на вірус.

“Тому якщо зараз ви чи ваша дитина отримали першу дозу, можна бути впевненими в безпеці”, – каже Наталія.

Ще одна вакцина бельгійського виробництва “Твінрикс” повністю захищає від вірусу гепатиту А, а також має поверхневий антиген гепатиту В. Тобто в результаті ми отримуємо захист від двох різновидів гепатиту.

Цей препарат застосовують для дітей і дорослим, щоб викликати імунну відповідь для профілактики гепатиту А. Схема така сама як і у випадку з “Хавриксом”, але для отримання імунізації від гепатиту В потрібно ввести три дози вакцини.

“Обидві вакцини дають гарний результат і рекомендовані МОЗ для профілактики захворювання на гепатит А”, – резюмує фахівець.

Чи потрібно взагалі вакцинуватися

Щеплення проти вірусу гепатиту не входить до календаря обов’язкових щеплень. Тож у такому разі пацієнт повинен ухвалити виважене рішення самостійне.

Крім того, на щеплення потрібно виділити кошти зі свого гаманця, однак лікування від гепатиту коштуватиме набагато дорожче, застерігає лікарка.

“Не лише брудні руки несуть потенційну загрозу, але й брудна вода, їжа тощо. Ризиків надто багато. Тому щеплення, яке захистить нас після першої дози вакцини, є безпечним способом запобіганню розвитку важкого захворювання й ускладнень”, – пояснює Наталія Гордєєва.

Як профілактувати та розпізнати гепатит

Найпоширенішими симптомами зараження є:

нудота

підвищена температура

слабкість

відсутність апетиту

діарея

блювота

неприємні відчуття в животі

потемніння сечі

жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей)

Гепатит А передається фекально-оральним шляхом. Тобто після туалету ви могли не помити руки та щось з’їсти чи просто торкнутися слизових. Щоб уникнути зараження потрібно: