В ДТП у Черкасах загинули троє людей (фото)

На вулиці Канівській, між автомобілями Peugeot та Hyundai, сталася трагічна ДТП, у якій загинули три особи.

У результаті отриманих травм під час автопригоди, пасажирка Peugeot загинула на місці. За життя обох водіїв боролися медики, але, на жаль, врятувати їх не змогли.

На місці події працювали рятівники ДСНС у Черкаській області. Патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху та викликали слідчого у справах ДТП з постраждалими, який встановлює причини автопригоди.

Користувачі соцмереж зауважили на дуже поганий стан шин Peugeot, що, скоріше за все, і стало причиною вильоту на зустрічну…

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