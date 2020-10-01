В ДТП у Черкасах загинули троє людей (фото)
На вулиці Канівській, між автомобілями Peugeot та Hyundai, сталася трагічна ДТП, у якій загинули три особи.
У результаті отриманих травм під час автопригоди, пасажирка Peugeot загинула на місці. За життя обох водіїв боролися медики, але, на жаль, врятувати їх не змогли.
На місці події працювали рятівники ДСНС у Черкаській області. Патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху та викликали слідчого у справах ДТП з постраждалими, який встановлює причини автопригоди.
Користувачі соцмереж зауважили на дуже поганий стан шин Peugeot, що, скоріше за все, і стало причиною вильоту на зустрічну…Tweet