Трехлетний мальчик случайно застрелился на собственном дне рождения

В американском штате Техас, где разрешено открытое ношение оружия, произошла трагедия.

Как сообщает издание The Independent, в городе Портер трехлетний мальчик случайно застрелился на вечеринке в честь празднования его собственного дня рождения.

Ребенок подобрал пистолет, выпавший из кармана одного из своих родственников. Взрослые играли в карты, когда услышали выстрел. Пуля попала мальчику в грудь. От полученной раны он умер в больнице спустя несколько часов.

По данным американской прессы, в 2020 году в США по меньшей мере 97 детей в возрасте до 12 лет погибли в результате несчастных случаев, связанных с доступом к огнестрельному оружию, и еще 139 получили ранения. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»