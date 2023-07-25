За фактом масового отруєння жителів Хмільницького району поліцією розпочато розслідування

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24 липня до поліції надійшла інформація про отруєння жителів села Широка Гребля. Загалом до лікарні госпіталізовано восьмеро людей, троє з них неповнолітні.

Проведеними першочерговими заходами поліцією встановлено, що потерпілі отруїлись пестицидами за місцями свого проживання після обробки фермерським господарством полів, які розташовані поблизу населеного пункту.

за фактом отруєння жителів хмільницького району поліцією розпочато розслідування (оновлено. станом 12.00 годину 25 липня)

Потерпілі віком – 10, 17, 25, 36, 58, 61 та 59 років. Вони госпіталізовані до лікарні.

Стан потерпілих задовільний, загрози їх життю немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України (Забруднення атмосферного повітря). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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