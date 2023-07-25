За фактом масового отруєння жителів Хмільницького району поліцією розпочато розслідування

24 липня до поліції надійшла інформація про отруєння жителів села Широка Гребля. Загалом до лікарні госпіталізовано восьмеро людей, троє з них неповнолітні.

Проведеними першочерговими заходами поліцією встановлено, що потерпілі отруїлись пестицидами за місцями свого проживання після обробки фермерським господарством полів, які розташовані поблизу населеного пункту.

Потерпілі віком – 10, 17, 25, 36, 58, 61 та 59 років. Вони госпіталізовані до лікарні.

Стан потерпілих задовільний, загрози їх життю немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України (Забруднення атмосферного повітря). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області