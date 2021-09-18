В Днепровской больнице от тяжелых травм умер 2-летний малыш

В Днепре в областной детской больнице умер 2-летний мальчик. Ребенка доставили из Кривого Рога около недели назад.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозгу. 16 сентября около 22:40 в реанимации после длительной борьбы за жизнь ребенка медики констатировали смерть.

По словам родителей умершего мальчика, он упал с дивана. Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.