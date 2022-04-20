Нацполіція запустила чат-бот для пошуку дітей @poshukditei_bot

Основним його завданням є спрощення процедури подачі інформації про дитину, яка зникла безвісти та/або зв’язок з якою відсутній, до органів поліції.

Інформація, яка надійде до вказаної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів відповідно до законодавства.

Додатковий спосіб зв’язку запровадили у зв’язку із вторгненням військ російської федерації на територію України та проведенням ними жорстких заходів геноциду українського народу, у тому числі щодо дітей.

Станом на 19 квітня внаслідок агресії російської федерації загинуло 205 дітей, постраждало 367 дітей.

Також із 24 лютого до органів Національної поліції надійшло 632 звернення про безвісне зникнення 711 дітей. Ужитими заходами 658 дитини розшукано, 53 залишаються в розшуку.

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Національна поліція України