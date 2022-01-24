Ночью при пожаре в столичной многоэтажке погиб мужчина

В ночь на понедельник, 24 января, в Оболонском районе Киева в результате пожара в многоэтажном доме погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар на ул. Героев Сталинграда, 60, начался около полуночи. Возгорание произошло в 16-этажном жилом доме, в одной из квартир на 12 этаже.

«В 01:07 возгорание было локализовано на площади 15 кв. м, а в 01:13 – ликвидировано», — отмечают в ГСЧС.

Спасатели обнаружили тело без признаков жизни. Медики «скорой» констатировали смерть. На месте работали 15 человек личного состава. Причина возгорания пока не установлена. // «Апостроф»