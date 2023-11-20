В ДТП у Чернівцях загинули троє молодих людей (фото)

Сьогодні вранці у Чернівцях сталася аварія, у якій загинули троє молодих людей. У поліції повідомили, що водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і врізався в дерево.

У Чернівцях сьогодні вранці сталася ДТП, у якій загинуло троє молодих чоловіків. Про це повідомили у понеділок у відділі комунікації поліції Чернівецької області, пише УНН.

Сьогодні, 20 листопада, уранці по вулиці Маланчука обласного центру трапилася аварія. Унаслідок ДТП загинуло троє чернівчан – повідомили у поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Унаслідок ДТП водій та двоє пасажирів віком 19 та 20 роки загинули, повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.