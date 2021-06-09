В ДТП у Польщі загинула 42-річна українка

6 черня в Польщі у трагічній аварії загинула 42-річна українка Людмила Притуляк.

Про цю сумну звітку повідомили на фейсбук сторінці “Книга пам’яті померлих за кордоном українців”.

“З глибоким сумом повідомляємо, що в жахливій ДТП в Польщі загинула наша землячка пані Людмила Притуляк.

Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Людмили.

Вічна, світла пам’ять” – йдеться в повідмленні.

За попередньою інформацією смертельна аварія трапилася у cелі Пецна Познанського повіту. Автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, на великій швидкості вилетів з дороги на повороті й врізався спочатку в припарковане поруч авто, а вже потім зніс придорожнє дерево й влетів в огорожу приватної території. Сила удару була настільки великою, що від автомобіля мало що лишилося. Внаслідок ДТП на місці загинула українка, яка була пасажиркою “Мерседеса”. Водія госпіталізували в тяжкому стані.

Ймовірною причиною аварії стало те, що чоловік на швидкості не впорався з керуванням. Деталі ще встановлює поліція. // myukraine.co.ua