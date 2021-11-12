В Україні – 24 058 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксували 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 4 318 осіб. Водночас одужала – 21 941 особа, а летальних випадків зафіксовано 750.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 3 179 577 осіб; одужали – 2 594 679 осіб; летальних випадків – 75 607; проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) і Полтавській (1257) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1802 випадки;

Вінницька область – 1000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1867 випадків;

Донецька область – 1348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1816 випадків;

Полтавська область – 1257 випадків;

Рівненська область – 1012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані – 137 789 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

У МОЗ наголосили, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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