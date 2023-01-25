В ДТП у Рівненському районі загинули двоє пасажирів автомобіля (фото)

Повідомлення про автопригоду на трасі «Київ-Чоп» у селі Федорівка надійшло до поліції близько 10 години сьогодні, 24 січня.

Слідчий слідчого управління попередньо встановив, що 19-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався із керуванням, зніс металевий відбійник, де за межами проїзної частини авто перекинулося. У салоні перебували двоє пасажирів. Усі учасники ДТП — жителі міста Звягель Житомирської області (колишній Новоград-Волинський).

На місці події від отриманих травм загинула 19-річна пасажирка. Із травматичною ампутацією гомілки до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати йому життя не вдалося — у лікарні він помер.

Слідчі слідчого управління ГУНП розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження у водія, який за зовнішніми ознаками був тверезий, відібрані біологічні зразки. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області