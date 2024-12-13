В ДТП у Старокостянтинові травмувалось четверо осіб

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 12 грудня, о 07:30 годині по вулиці Меджибізькій.

Відбулось зіткнення між автомобілями «Opel Vectra» під керуванням 21-річного місцевого жителя та «Volkswagen Touran», за кермом якого перебував 27-річний житель с. Баглаї.

У результаті ДТП травмувались обидва водії, а також двоє пасажирів автомобіля «Volkswagen Touran» — 41-річний чоловік та 45-річна жінка. Усіх чотирьох госпіталізували.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області