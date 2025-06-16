В ДТП у Святошинському районі столиці постраждали четверо дітей (фото)

Сьогодні близько 14:20 на проспекті Берестейському сталося зіткнення трьох транспортних засобів. Як встановили правоохоронці, водійка Renault Master не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з іншим мікроавтобусом, який від удару врізався у причеп вантажівки.

Внаслідок ДТП четверо дітей, пасажири мікроавтобусу Renault віком від 7 до 15 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Винуватиця автопригоди попередньо була твереза.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі деталі дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Києва