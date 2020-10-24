В ДТП в Хмельницкой области погибли двое подростков

Вечером в пятницу, 23 октября, в Волочиске Хмельницкой области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в областном главке ГСЧС, на ул. Независимости столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101.

Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц доставать из деформированного ВАЗа двух пассажиров 15 и 14 лет. Пострадал и водитель «Жигулей».

Все трое были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. К сожалению, двое подростков в больнице скончались.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»