В ДТП в Измаиле пострадала компания молодежи: погибли два человека (фото)

В Измаиле Одесской области случилось страшное ДТП. На проспекте Мира — любимом месте ночных гонщиков — слетело с дороги авто с компанией молодежи. Машина сбила уличный фонарь, въехала в дерево и опрокинулась.

Об этом сообщает Измаил Сегодня.

В результате ДТП погибли двое человек. Одного уже опознали как 19-летнего жителя города. Остальные находившиеся в Citroen выжили, но получили серьезные травмы. В тяжелом состоянии в реанимации находится девушка 25 лет. Также в городскую больницу был доставлен мужчина 34 лет с сотрясением мозга. Его состояние оценивается как средней тяжести. Еще двое находившихся в авто были осмотрены медиками, получили первую помощь и отпущены лечиться домой.

Спасатели рассказали, что машину от удара настолько смяло, что водителя и пассажиров пришлось извлекать из груды металла специальным инструментом.

Специалисты выясняют, что стало причиной аварии. Свидетели говорят, что водитель разогнался на проспекте и не справился с управлением. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Фото izmail-city.org