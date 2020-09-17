В ДТП в Запорожье сгорели три человека (видео)

В четверг, 17 сентября, в Запорожье в результате ДТП загорелся автомобиль, есть жертвы.

Как сообщает 061, автомобиль BMW на Набережной влетел в рекламный щит и загорелся.

По предварительной информации, до приезда спасателей, очевидцы вытащили из авто парня-водителя и девушку. Еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо.

В результате ДТП якобы пострадал еще один молодой человек. Как он причастен к аварии, неизвестно.

На месте аварии работало несколько бригад ГСЧС, скорая помощь и полиция.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал its_zp.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»