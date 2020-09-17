В ДТП в Запорожье сгорели три человека (видео)
В четверг, 17 сентября, в Запорожье в результате ДТП загорелся автомобиль, есть жертвы.
Как сообщает 061, автомобиль BMW на Набережной влетел в рекламный щит и загорелся.
По предварительной информации, до приезда спасателей, очевидцы вытащили из авто парня-водителя и девушку. Еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо.
В результате ДТП якобы пострадал еще один молодой человек. Как он причастен к аварии, неизвестно.
На месте аварии работало несколько бригад ГСЧС, скорая помощь и полиция.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал its_zp.
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»