В ДТП за участі чотирьох автомобілів загинули двоє водіїв (фото)

За попередньою інформацією слідства, 30 жовтня близько 10.35 в с. Сокиринці Вінницького району 28-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом, житель Дніпропетровської області, допустив зіткнення з автомобілем Peugeot під керуванням 54-річної мешканки Львівської області, та попутнім транспортним засобом ГАЗ, за кермом якого перебував 68-річний вінничанин. Після цього керманич ГАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Renault Kangoo.

Внаслідок ДТП 50-річний керманич Renault, мешканець Вінниці, загинув на місці події. Водій ГАЗу від отриманих травм помер у лікарні. Керманич DAF не постраждав, автомобіль Peugeot отримав механічні пошкодження.

За цим фактом слідчими слідчого управління розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області