В Харькове автомобиль сбил лошадь с всадницей: животное погибло

В Харькове, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади. В результате аварии животное умерло на месте происшествия.

Об этом УНН сообщили в Нацполиции Харьковской области.

«Событие произошла 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.