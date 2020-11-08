В Украине за сутки — 9397 новых случаев COVID-19
В Украине на утро 8 ноября зафиксировано уже 460 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 9,4 тысячи.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 315, медработников — 326)”, — написал Степанов.
Также за последние сутки:
— госпитализированы — 1157 человек;
— летальных случаев — 138;
— выздоровели — 2637 человек;
— осуществлено тестирований за сутки — 49 720 (в т.ч. методом ПЦР — 41466, методом ИФА — 8254).
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 460 331 человек;
◾️ выздоровело — 206 866 человек;
◾️ летальных случаев — 8450;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 3 613 899.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), м. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях”, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев — 44172 случаи;
- Винницкая область — 12 420 случаев;
- Волынская область — 16 105 случаев;
- Днепропетровская область — 17 748 случаев;
- Донецкая область — 13 907 случаев;
- Житомирская область — 18 334 случая;
- Закарпатская область — 16 932 случая;
- Запорожская область — 13 422 случая;
- Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;
- Киевская область — 19 820 случаев;
- Кировоградская область — 3092 случая;
- Луганская область — 4450 случаев;
- Львовская область — 33 283 случая;
- Николаевская область — 10 240 случаев;
- Одесская область — 28 265 случаев;
- Полтавская область — 11 944 случая;
- Ровенская область — 21 770 случаев;
- Сумская область — 14 486 случаев;
- Тернопольская область — 22 040 случаев;
- Харьковская область — 43 213 случаев;
- Херсонская область — 5441 случай;
- Хмельницкая область — 19493 случаи;
- Черкасская область — 10 618 случаев;
- Черновицкая область — 25 016 случаев;
- Черниговская область — 10 054 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее Степанов заявил, что в Украине через неделю начнут вводить карантин выходного дня. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна не будет, а карантин выходного дня еще обсуждается.
Добавим, что в “красной” зоны карантина попали 13 областных центров.