В Харькове мужчина подорвал себя в автомобиле

Инцидент произошел 17 сентября на улице Алчевских.

Об это сообщили в ГУ НП в Харьковской области. В 15:30 в полицию поступил сигнал от женщины, которая сообщила, что ее муж взял подозрительный предмет и ушел в гараж. При этом заявительница сказала, что супруг в последнее время пребывал в депрессивном состоянии. Когда она пришла к нему и попыталась поговорить, муж не впустил ее. Он закрылся изнутри и сказал, что подорвет себя.

На место выезжала следственно-оперативная группа и спецподразделения ТОР и КОРД. На просьбу полицейских открыть двери гаража мужчина не реагировал и в диалог с правоохранителями не вступал. Когда силовикам удалось проникнуть внутрь, они увидели на заднем сидении автомобиля тело погибшего.

Сейчас на мсте ЧП работают криминалисты и взрывотехники. Информацию о происшествии внесли в Единый журнал правонарушений Киевского отделения полиции. //newsroom.kh.ua