В Днепре мужчина упал с 8-го этажа на голову женщине

В воскресенье, 9 мая, на жилом массиве «Тополь-1» мужчина выбросился из окна 8-го этажа дома №15. Он упал на женщину.

Инцидент произошел около 17:30. Об этом сообщает Информатор с места события.

Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. На место прибыли правоохранители, судмедэксперты и медики. Врачам осталось лишь констатировать смерть. Женщину доставили в больницу №16 — предварительно, у нее перелом шейного хребта.

Место оградили сигнальной лентой. На данный момент неизвестно, пытался ли мужчина покончить с собой или выпал по неосторожности. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.