В Харькове обрушилось четырехэтажное здание

В Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост прес-секретаря мэрии Юрия Сидоренко в Facebook.

По его словам, произошел обвал нежилого дома.

«Относительно обвала на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, которые находятся на частной территории», — рассказал Сидоренко.

В частности, пострадавших, по словам владельца помещений, нет. Предварительно, обрушение произошло из-за здания строительства, начавшегося рядом с обвалом.

«Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы)», — добавил Сидоренко.

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС.