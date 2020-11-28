В Харькове – пожар в торговом центре «Барабашово»

В Харькове пожар на территории ТЦ «Барабашово»: пожар локализован, с огнем борются около 100 пожарных и 15 отделений спасателей на автоцистернах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

«28 ноября в 2:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ «Барабашово» в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить 2 десятка павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер «101» и в добровольное противопожарное формирование торгового центра. Прибывшие к месту пожара добровольцы подали на тушение первый пожарный ствол», — говорится в сообщении.

Указывается, что уже через 10 минут по повышенному номеру вызова на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, — до 4-го.

Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения. Всего задействовано около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Отмечается, что огонь успел уничтожить 25 павильонов.

«Локализация пожара произошла в 4:17. На месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется», — резюмировали в ГСЧС.