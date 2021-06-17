В Харкові 25 людей (в тому числі 6 дітей) госпіталізовані через отруєння

Станом на 12 годину 17.06.2021 за даними екстрених повідомлень із закладів охорони здоров’я (КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР та КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №19» ХМР) зареєстровано 25 випадків захворювання серед дорослих (19 осіб) і дітей (6 осіб) мешканців м. Харків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківськго обласного лабораторного центру МОЗ України.

Захворілі госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз – гастроентероколіт, середнього ступеню важкості.

Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що захворілі пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування м. Харків.

З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування організовано та проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.