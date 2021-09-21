В Харьковской области мужчина сгорел в салоне автомобиля

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области. 20 сентября около 19:00 в Боровском районе произошло ДТП. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в машине и обнаружили в салоне обгоревшее тело мужчины.

По данным правоохранителей, накануне 39-летний местный житель житель распивал алкогольные напитки. После этого он сел за руль автомобиля и направился в сторону села Вишневое Изюмского района. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, перевернулась и загорелась.

Для установления личности и выяснения причин смерти тело погибшего следователи отправили на экспертизу. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье 286 (“нарушение правил дорожного движения”) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. // Newsroom