В Хмельницькому чоловік покінчив з життям під час проходження ВЛК
В Хмельницькому чоловік покінчив з життям під час проходження військово-лікарської комісії. Йому викликали “швидку”, але врятувати не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.
Однак, за їх словами, під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив щодо себе дії суїцидального характеру.
“На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося”, – наголосили в ТЦК.
ТЦК звернулось до всіх військовозобов’язаних мобілізаційного віку з важливим посланням. Вони наголосили, що життя є найвищою цінністю, навіть у найскладніших ситуаціях.
“Суїцид не лише позбавляє людину можливості знайти вихід із ситуації, а й залишає біль та нерозуміння для рідних і близьких. Важливо пам’ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки”, – наголосили в ТЦК.
ТЦК зазначає, що ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії, можуть викликати стрес через невизначеність або навіть паніку. Однак військові підкреслили, що це не привід приймати рішення, які неможливо змінити.
“Військова служба не є вироком, а будь-які питання щодо її проходження можуть бути вирішені законним та конструктивним шляхом. Варто пам’ятати: немає обставин, які виправдовують втрату власного життя. Навіть у найбільш напружених моментах завжди є шляхи вирішення, і завжди є ті, хто готовий допомогти”, – підсумували військові.