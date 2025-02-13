В Хмельницькому чоловік покінчив з життям під час проходження ВЛК

В Хмельницькому чоловік покінчив з життям під час проходження військово-лікарської комісії. Йому викликали “швидку”, але врятувати не вдалося.

Військові пояснили, що сьогодні під час перевірки облікових документів до ТЦК міста Хмельницького доставили громадянина України, якого розшукували за порушення військового обліку. Його привезли для оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити, чи придатний він до служби в армії.