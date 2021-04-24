В Индонезии заявили о гибели всех 53-х членов экипажа затонувшей подлодки

В субботу военно-морские силы Индонезии заявили, что на пропавшей подводной лодке были обнаружены предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших.

Об этом пишет Associated Press .

Командующий ВМС Юдо Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов с подводной лодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей — молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами.

«Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подлодку из статуса «потерянная» в статус «затонувшая», — сказал Маргоно.

Это означает, что ВМС Индонезии признает погибшими всех членов экипажа.