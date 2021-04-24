В Индонезии заявили о гибели всех 53-х членов экипажа затонувшей подлодки
В субботу военно-морские силы Индонезии заявили, что на пропавшей подводной лодке были обнаружены предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших.
Об этом пишет Associated Press.
Командующий ВМС Юдо Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов с подводной лодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей — молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами.
«Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подлодку из статуса «потерянная» в статус «затонувшая», — сказал Маргоно.
Это означает, что ВМС Индонезии признает погибшими всех членов экипажа.
Напомним, несколько часов назад стало известно, что пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали.
Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часа, то есть до сегодняшнего утра. // РБК-Украина