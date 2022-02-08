В Ірпені загинув чоловік, якого двічі переїхали автомобілі
У ніч проти 8 лютого в Ірпені Київської області пішохода двічі переїхали невідомі водії.
Чоловік помер миттєво на місці пригоди.
Нині відомо, що громадянина спершу переїхав легковик, а потім ще й маршрутка.
Смертельна ДТП сталася на вулиця Соборній, за 500 метрів від кільця.
Для з’ясування обставин на місце ДТП прибули представники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи та медики.
Нині розшукують очевидців надзвичайної події.
ФАКТИ за матеріалами dtp.kiev.uaTweet