В Ірпені загинув чоловік, якого двічі переїхали автомобілі

У ніч проти 8 лютого в Ірпені Київської області пішохода двічі переїхали невідомі водії.

Чоловік помер миттєво на місці пригоди.

Нині відомо, що громадянина спершу переїхав легковик, а потім ще й маршрутка.

Смертельна ДТП сталася на вулиця Соборній, за 500 метрів від кільця.

Для з’ясування обставин на місце ДТП прибули представники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи та медики.

Нині розшукують очевидців надзвичайної події.

ФАКТИ за матеріалами dtp.kiev.ua