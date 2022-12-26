В Іспанії автобус із пасажирами впав із мосту у воду, загинули шестеро людей
Вижили тільки водій і одна пасажирка.
Тест водія на алкоголь і наркотики негативний. За попередніми даними, в автобусі було вісім чи девʼять осіб включно із водієм. Причина падіння з мосту зʼясовується.
Tragedia en Cotobade: hallado un sexto cadáver en el río Lérez https://t.co/Gh6AZynuSL
— La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) December 25, 2022
Автобус належить компанії Monbus, він здійснював рейс із міста Луґо до міста Віґо. // LB.ua