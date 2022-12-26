В Іспанії автобус із пасажирами впав із мосту у воду, загинули шестеро людей

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Вижили тільки водій і одна пасажирка.

Тест водія на алкоголь і наркотики негативний. За попередніми даними, в автобусі було вісім чи девʼять осіб включно із водієм. Причина падіння з мосту зʼясовується.

Автобус належить компанії Monbus, він здійснював рейс із міста Луґо до міста Віґо. // LB.ua

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