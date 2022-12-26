В Іспанії автобус із пасажирами впав із мосту у воду, загинули шестеро людей

Вижили тільки водій і одна пасажирка.

На північному заході Іспанії, в Галіції, пасажирський автобус упав у річку з мосту. Загинули шестеро людей, повідомляє La Voz de Galacia.

Аварія відбулася в переддень Різдва. Рятувальники спершу знайшли двох вцілілих – водія та пасажирку, і пʼятьох загиблих. Пошуки шостої людини тривали, однак, на жаль, її знайшли мертвою. Водій і пасажирка госпіталізовані.