В Италии трагически погибла украинка

В итальянском городе Розарно в результате ДТП погибла 49-летняя украинка Оксана Лаврук.

Об этом сообщает издание Gazzetta del Sud, пишет УНН.

Женщину нашли в крови рядом с перевернутым на крышу Fiat 600.

Благодаря камерам наблюдения правоохранители установили, что автомобиль наехал на Лаврук, когда покатился вниз по склону на нейтральной передаче.

Женщину пытались спасти, но она умерла в карете скорой медицинской помощи. Итальянские медики сообщили, что женщина умерла из-за политравмы головы в результате удара о землю.