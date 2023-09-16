В Італії падаючий літак зачепив машину, загинула дитина

За попередньою інформацією, літак розбився при посадці, під час падіння зачепив автомобіль, в якому перебувала родина з чотирьох осіб.

Під Турином розбився реактивний літак італійської групи вищого пілотажу Frecce Tricolori.

Як повідомляє La Repubblica, авіакатастрофа сталася під час виконання тренувального польоту перед авіашоу – літак втратив висоту, впав на злітно-посадкову смугу та загорівся.

За попередньою інформацією, літак розбився при посадці, в результаті падіння зачепив автомобіль, в якому перебувала сім’я з чотирьох осіб. П’ятирічна дівчинка загинула, друга дитина, яка перебувала в салоні автомобіля, отримала опіки. Пілот встиг катапультуватися. // УНІАН