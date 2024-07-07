В Івано-Франківську лікарі витягнули зі шлунка 6-річної дівчинки… кілограм волосся

Лікарі Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні прооперували 6-річну дівчинку та дістали з її шлунка кілограм волосся.

Про це повідомив гендиректор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельникю

За словами Мельника, 6-річна Вероніка потрапила до лікарні зі скаргами на відмову від їжі. Інших тривожних симптомів не було, а результати аналізів були в нормі. Амбулаторне лікування не дало позитивного ефекту, тому дівчинку було ушпиталено в гастроентерологічне відділення. Рентген шлунково-кишкового тракту виявив стороннє тіло в шлунку.

“Завдяки злагодженій роботі команди гастроентерологів, анестезіологів і хірургів пацієнтку було успішно прооперовано, і стороннє тіло, сформоване з волосся (вагою 1 кг), видалено”, – повідомив гендиректор лікарні. // Букви