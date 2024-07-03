В Ізмаїльському районі 15-річний хлопець загинув у результаті вибуху

Подія сталася 3 липня в одному з сіл Саф’янівської територіальної громади.

Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув.

Вогнеборці ліквідували займання. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

За фактом загибелі дитини розпочато провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події.

Слідство триває.

Закликаємо дорослих та дітей бути дуже уважними та обережними, адже в країні війна і будь-де можна натрапити на небезпечні предмети. При виявленні бойових припасів, снарядів, мін тощо, або підозрілих предметів не торкайтеся їх, а невідкладно повідомляйте на спецлінію Національної поліції «102» або Державної служби з надзвичайних ситуацій «101».

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини