В Каменском умерла 12-летняя девочка, выпавшая из окна 1-го этажа

В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна и умерла.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 4 августа, около 15:00, на проспекте Юбилейном. Ученице 6-го класса стало плохо, из-за чего ребенок выпал из окна первого этажа и умер. По предварительной информации, при жизни у девочки были проблемы с сердцем и почками. На месте происшествия работали полицейские, все детали случившегося выясняются.