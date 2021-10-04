В Киеве до 12 октября будут отключать воду (адреса)

В Киеве продолжаются плановые отключения холодного водоснабжения. Коммунальщики опубликовали новый перечень адресов с датами.

В связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов. Об этом Информатор узнал в Киевводоканале.

Плановые отключения:

С 9:00 до 23:00 5 октября в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Андреевский, 8, 9а, 11;

ул. Сагайдачного, 16, 4/14.

С 8:00 до 23:00 5 октября в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Булаховского, 32а.

С 21:00 8 октября до самого 13:00 9 октября в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Толстого, 9а, 9, 11/61, 13, 15, 15б, 15в, 14а, 14, 12 ,;

ул. Владимирская, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77, 79б, 77д, 79, 77а, 77б, 81, 81б, 83, 76, 78, 72, 70, 68, 66, 64;

ул. Антоновича, 7/2, 4/6, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20, 20б, 20в, 20г, 22 24, 24а, 24б, 2б , 10б, 10а, 4.

С 22:00 12 октября до 07:00 13 октября во связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам: