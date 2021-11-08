В Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать 8-полосный проспект Победы

Смертельное ДТП произошло в ночь на 8 ноября в Святошинском районе на проспекте Победы напротив станции метро «Житомирская». Мужчина решил перебежать оживленную магистраль с восемью полосами и поплатился за это жизнью.

Мужчина погиб мгновенно под колесами Mercedes . Об этом сообщает Информатор.

Mercedes двигался в направлении выезда из Киева. Водитель не успел отреагировать на появление человека на дороге, так как проспект Победы – восьмиполосный, с оживленным движением. Кроме того, с отбойником посередине.

Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам «скорой» осталось только констатировать смерть.