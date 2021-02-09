В Киеве из-за пожара в детском саду эвакуировали более 100 детей

Сегодня утром в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар. В результате происшествия эвакуировали 124 детей, из-за погодных условий их поместили в два автобуса и перевезли в другое учреждение.

Как сообщается, пожар в двухэтажном детском саду на улице Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы произошел около 10 утра. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в холодильнике, который находился в медицинском кабинете на первом этаже.

«Возгорание было ликвидировано персоналом садика при помощи огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что погибших и травмированных в результате пожара нет. // РБК-Украина