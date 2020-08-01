В Киеве на Богатырской мотоцикл разорвал пешехода-нарушителя на части

В пятницу, 31 июля, на улице Богатырской, что в Оболонском районе Киева, произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла. Мужчину пешехода разорвало на части прямо на проезжей части.

ДТП произошло в ночь на 1 августа на выезде из Киева в сторону Вышгорода, по улице Богатырской возле ЖК Итальянский квартал. Сообщает Информатор с места происшествия.

В ДТП разбился мотоцикл. Известно, что погиб мужчина пешеход 1986 года рождения. Пока не известна судьба пилота мотоцикла, он находится в карете скорой помощи. На дороге и тротуаре — части человеческого тела- конечности.

По предварительной информации, байкер двигался в группе мотоциклистов в сторону Вышгорода. В это время на проезжую часть выбежал пешеход, который перелез через отбойник и пытался перейти проезжую часть. В результате столкновения 34-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

На месте работают медики, правоохранители, СОГ. Все детали ДТП выяснит следствие.

Платон Бережной

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