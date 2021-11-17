В Киеве на несколько дней отменяют курсирование городских электричек

В связи с проведением ремонтных работ на путях станции Почайна 18, 19, 22, 23 ноября 2021 года отменяется курсирование городских электропоездов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Киевпасстранс.

18 ноября по следующим рейсам:

№7507 Троещина -Почайная

7321/7322 Дарница-Дарница

7323 Дарница-Борщаговка

7329 Дарница-Борщаговка

7502 Почайная-Дарница

7410 Борщаговка-Дарница

7414 Борщаговка-Дарница

7416 Борщаговка-Дарница

7418 Борщаговка-Дарница

7419 /7420 Дарница-Дарница

7421/7422 Дарница-Дарница

Измененный маршрут следования:

Рейс7409-Дарница-Киев-Волынский

Рейс 7330- Киев-Волынский-Дарница

Рейс 7328-Киев-Волынский-Дарница

19, 22, 23 ноября 2021 года отменяются рейсы:

№7410 Борщаговка-Дарница

7414 Борщаговка-Дарница

7416 Борщаговка-Дарница

7418 Борщаговка-Дарница

7419 /7420 Дарница-Дарница

7421/7422 Дарница-Дарница

7502 Почайная-Дарница

7413 Дарница-Киев-Волынский

7507 Троещина-Почайная

Измененный маршрут следования: