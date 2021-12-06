В Киеве обнаружили мертвыми супругов

Трагедия в Киеве произошла в одном из частных домов.

В Шевченковском районе Киева найдены мертвыми мужчина и женщина, 1974 и 1982 года рождения.

Тела мужчины и женщины нашли в одном из частных домов, расположенных на вул. Бакинской, сообщил Telegram-канал «Kyiv Operative».

По его данным, у погибших были признаки отравления угарным газом от работающей газовой горелки.

Стоит отметить, что угарный газ не имеет запаха и цвета, он легче воздуха и ядовит – может убить человека за несколько минут. // УНИАН