В Киеве пропала 16-летняя девушка (фото)

Полицейские Киева разыскивают 16-летнюю девушку, которая ушла из приюта психологической реабилитации детей. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией «бесследно исчезла».

В январе 2020 году до Деснянского управления полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Боднар Либерти Анатольевны, 2004 года рождения. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — безвестно отсутствует.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, имеет длинные волосы, серо-голубые глаза.

Правоохранители обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 или 102.