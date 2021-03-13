В Киеве пьяная девица разбила 4 машины и пыталась сбежать

Авария произошла на улице Жилянская.

В ночь на субботу 13 марта в Киеве произошло серьезное ДТП: девушка в состоянии алкогольного опьянения влетела в несколько автомобилей, передает «Киев оперативный».

Правоохранители выяснили, что водитель ехала на довольно большой скорости и не справилась с управлением, в результате чего влетела сразу в 4 припаркованные машины.

«Очевидцы говорят, что после аварии водитель пыталась убежать, но заднее колесо ее машины было против того, чтобы куда-то ехать.

Поведение дамы указывало на то, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, что и было подтверждено прибором Drager — 0,89 промилле», — сказано в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. // sud.ua