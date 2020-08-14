В Киеве с 17 августа усилится карантин

За сутки в столице обнаружили 58 новых случаев СOVID-19

За прошедшие сутки в Киеве заболевание коронавирусом обнаружили еще у 158 жителей Киева. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150-ти жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сказал мэр.

Среди заболевших 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и две девочки — 2 года и 16 лет, а также 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года и трое мальчиков — от одного года до 12 лет. Заболели том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные — на самоизоляции. Выздоровели за сутки 38 человек.

Кличко также сообщил, что из-за отнесения города к «желтой зоне» с 17 августа киевская власть запретила выходить на улицу без документов. Также запрещено самовольно покидать места самоизоляции гражданам, в них находящимся.

Запрещено также проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м.

В кинотеатрах разрешается занимать не более 50% мест. Перевозка пассажиров в общественном транспорте будет осуществляться исключительно на сидячих местах.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество заболевания коронавирусом COVID-19 — 1732, из них 110 детей и 78 медработников. // LB.ua