В Киеве в результате пожара в жилом доме погибли два человека

Причины и обстоятельства данного пожара устанавливают правоохранительные органы

В Киеве сегодня, 19 октября, произошел пожар на улице Семашко, 21 в Святошинском районе. Известно про двух погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

Возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома.

«Спасатели сразу приступили к тушению пожара. В 11:21 пожар был локализован на площади 10 кв. м и в 11:45 – ликвидирован. В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава.

Причины и обстоятельства данного пожара устанавливают правоохранительные органы.

Как рассказал корреспондент «Сегодня», погибли двое пожилых людей. Спасателям пришлось срезать двери в квартире, в которой был пожар.

По предварительной информации, пожар случился из-за короткого замыкания.

Как говорят соседи, погиб профессор, который 60 лет проработал в системе академии наук Украины. Он работал дистанционно. Мужчине был 91 год, а женщине – 86.