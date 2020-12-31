Во время пожара в Днепре погибли три человека

На втором этаже жилого дома в городе Днепр возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информирует УНН.

«31-го декабря в 15:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Овражная Соборного района города Днепр», — заявили пожарные.

Сообщается, что прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

«Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела двух человек (личные данные устанавливаются). В результате пожара пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована работниками скорой медицинской помощи во вторую городскую клиническую больницу, но, к сожалению, женщина погибла в медицинском учреждении», — отметили в ГСЧС.

Также в пресс-службе ДСНС добавили, что огнем повреждены вещи домашнего обихода и деревянные перекрытия дома. Общая площадь пожара составила 30 кв. Пожар был локализован в 16:34 и ликвидирован в 16:53.