В Киеве водитель сбил двух пешеходов, убегая от полиции

В Киеве водитель Mercedes убегая от полиции столкнулся с автомобилем Hyundai, а потом выехав на обочину задел двух пешеходов. Женщина и парень были госпитализированы с травмами.

Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Сегодня около 15:30 сотрудники патрульной полиции обнаружили водителя автомобиля Mercedes который двигался полосой общественного транспорта в направлении Соломенской площади. По требованию правоохранителей остановиться нарушитель не отреагировал и вместо пересек двойную сплошную линию и поехал в направлении проспекта Науки, где сначала проехал на красный свет, а затем не справившись с управлением столкнулся с автомобилем Hyundai. После чего выехал на обочину и сбил столб и зацепил двух пешеходов», — рассказали в пресс-службе.

В полиции сообщили, что в результате происшествия травмировалась женщина 1979 года рождения.

«Ее с переломом голени госпитализировали в больницу и парня 2001 года рождения. Его с травмой плеча врачи также доставили в медицинское учреждение. Пассажиры автомобиля Hyundai не травмировались», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в дальнейшем будет установлено находился ли водитель Mercedes в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.