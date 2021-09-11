В Киеве водитель выпрыгнул на ходу из горящего автомобиля. Мужчина был госпитализирован.

Об этом журналисту УНН рассказала пресc-офицер Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве Татьяна Мельник.

“Предварительно установлено, что на проспекте Палладина загорелся автомобиль и водитель на ходу выпрыгнул из авто. Он был госпитализирован”, — сказала Мельник.

По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.