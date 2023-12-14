Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку

У Полтаві після масового отруєння студентів, коли до лікарні потрапило 27 осіб, перевірили їдальню, в якій вони могли харчуватися, й виявили там численні порушення.

Зокрема, у шаурмі та котлетах з їдальні знайшли кишкову паличку, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби Полтавської області.

5 грудня в рамках слідчих дій поліція та фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини відвідали “Студентське кафе”, де могли їсти студенти, та відібрали зразки для досліджень.

Результати лабораторного дослідження показали вміст кишкової палички в шаурмі та котлетах.

Інфекцію також знайшли у гігієнічних змивах з ложки, чашки, стаканів, столу для чистого кухонного посуду, ножа для нарізання варених овочів та терки.

Окрім цього, бактерії кишкової палички виявили у двох змивах з посудин для готових страв та зі столу для розробки сировини.

Також у закладі зафіксували порушення в інгредієнтах, а саме:

у філе курячому та солодковершковому маслі невідповідність за вмістом необхідних мікроорганізмів (КМАФАнМ);

у капусті – перевищення вмісту нітратів;

вода забруднена коліформними бактеріями – це група бактерій, які у високих концентраціях містяться у фекаліях людей та теплокровних тварин.

Повідомляється, що через деякий час після першої перевірки фахівці навідалися в заклад повторно.

Однак представники навчального закладу, на території якого знаходиться їдальня, не пустили їх в приміщення.

Фахівці Держпродспоживслужби звернулися до поліції.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня до лікарні з ознаками отруєння шпиталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого.

За попередньою інформацією, студенти харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. // УП. Життя